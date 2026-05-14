Risultati Gara-1 quarti di finale Playoff Serie B: ok Viola, colpaccio Catanzaro a Matera | TABELLONE

Neanche il tempo di archiviare i risultati degli ottavi che è già tempo dei quarti. Il calendario dei Playoff della Serie B Interregionale va veloce e le 4 Gara-1 danno già i primi verdetti. La Viola blinda il PalaCalafiore battendo Barcellona 76-68. Grande vittoria di Catanzaro a Matera con 17 punti dell’ex neroarancio Tyrtyshnik. Angri vince in casa contro Monopoli, mentre Avellino rifila un netto +33 a Cagliari.
Risultati di Gara-1 dei quarti di finale dei Playoff di Serie B Interregionale
Mercoledì 13 maggio
Ore 20:30
Angri-Monopoli 83-72
Avellino-Cagliari 99-66
Giovedì 14 maggio
Ore 20:00
Matera-Catanzaro 69-71
Ore 20:30
Viola-Barcellona 76-68
Il tabellone dei quarti di finale dei Playoff di Serie B Interregionale
- Angri-Monopoli 1-0
- Viola-Barcellona 1-0
- Matera-Catanzaro 0-1
- Avellino-Cagliari 1-0
Il calendario di Gara-2 dei quarti di finale dei Playoff di Serie B Interregionale
Sabato 16 maggio
Ore 19:00
Cagliari-Avellino
Domenica 17 maggio
Ore 19:00
Monopoli-Angri
Catanzaro-Matera
Ore 20:45
Barcellona-Viola