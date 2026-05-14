Risultati Gara-1 quarti di finale Playoff Serie B: ok Viola, colpaccio Catanzaro a Matera | TABELLONE

I risultati di Gara-1 dei quarti di finale dei Playoff di Serie B Interregionale: la Viola vince contro Barcellona, colpo Catanzaro a Matera successi per Avellino e Angri

Matteo Marangon
Foto di Salvatore Dato / StrettoWeb

Neanche il tempo di archiviare i risultati degli ottavi che è già tempo dei quarti. Il calendario dei Playoff della Serie B Interregionale va veloce e le 4 Gara-1 danno già i primi verdetti. La Viola blinda il PalaCalafiore battendo Barcellona 76-68. Grande vittoria di Catanzaro a Matera con 17 punti dell’ex neroarancio Tyrtyshnik. Angri vince in casa contro Monopoli, mentre Avellino rifila un netto +33 a Cagliari.

Risultati di Gara-1 dei quarti di finale dei Playoff di Serie B Interregionale

Mercoledì 13 maggio

Ore 20:30

Angri-Monopoli 83-72
Avellino-Cagliari 99-66

Giovedì 14 maggio

Ore 20:00

Matera-Catanzaro 69-71

Ore 20:30

Viola-Barcellona 76-68

Il tabellone dei quarti di finale dei Playoff di Serie B Interregionale

  • Angri-Monopoli 1-0
  • Viola-Barcellona 1-0
  • Matera-Catanzaro 0-1
  • Avellino-Cagliari 1-0

Il calendario di Gara-2 dei quarti di finale dei Playoff di Serie B Interregionale

Sabato 16 maggio

Ore 19:00

Cagliari-Avellino

Domenica 17 maggio

Ore 19:00

Monopoli-Angri
Catanzaro-Matera

Ore 20:45

Barcellona-Viola

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