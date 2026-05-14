Viola autoritaria! Barcellona mai doma, ma al PalaCalafiore non si passa: Gara-1 dei quarti Playoff è neroarancio

A tre giorni di distanza dal successo di Gara-3 contro Benevento, la Viola torna subito in campo al PalaCalafiore per una nuova serie di Playoff. I reggini si approcciano ai quarti di finale trovando sulla propria strada Barcellona degli ex Aguzzoli e Cessel. Già due le sfide in stagione contro i siciliani: nella prima un Lautaro Fraga clamoroso, da 40 punti, non era bastato a evitare il ko all’overtime; nella seconda la Viola si era assicurata il match del PalaCalafiore con maggiore sicurezza. Oggi si azzera tutto.
StrettoWeb seguirà Viola-Barcellona con il suo LIVE testuale raccontando ai propri lettori le azioni più belle del match.
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Fine 4° QT - La Viola vince 76-68
Ultimi 10 minuti di gioco, si decide la gara! Primi 2 per Sebastianelli che subisce fallo: gioco da 3 punti completato (61-54). Tripla di Fiusco! (64-54). Risponde Malkic con la bomba (64-57). Marangon realizza (66-57). Tripla di Malkic (66-60). Risponde da 3 Laquintana, tripla pesante dell’ex Monopoli! (69-60). Assist di Laquintana per Clark: tripla importantissima, va sul +12 la Viola, potrebbe essere la svolta del match a 5.55 dalla fine! (72-60) Barcellona costretta al timeout.
Aguzzoli prova a ricucire, 2 punti (72-62). A Sebastianelli risponde Clark (74-64). Mancano 3 minuti. Fraga in lunetta: 1/2 (74-65). Due punti per Marangon (76-65). Bomba di Malkic (76-68). Non entra la tripla di Laquintana, ma il rimbalzo offensivo di Laganà permette di rosicchiare altri secondi. Mancano 29 secondi! Non entra la tripla di Fraga. Finisce qui!
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Fine 3° QT - Viola avanti 61-51
Inizia il secondo tempo. Primi 2 per l’ex Giovanni Cessel (46-43). Tripla di Fraga! (46-46). Due punti per Laganà (48-46). Altri due per Laganà (50-46). Tripla di Fraga (50-49). Bomba di Laganà in risposta! (53-49). Aguzzoli ai liberi: 1/2 (53-50). Tripla di Clark (56-50). Timeout Barcellona. Maresca stoppa Okereke! Tripla di Clark! (59-50). Tecnico a Laganà: realizza Fraga (59-51). Due per Laquintana (61-51). Fine terzo periodo.
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Fine 2° QT - Viola avanti 46-41
Iniziano i secondi 10 minuti di gioco. Realizza Okereke (24-17). Tripla di Malkic (24-20). Due per Dancetovic (24-22). L’ha riaperta in un amen Barcellona! Due punti per Laganà (26-22). Tre liberi per Sebastianelli: tutti a bersaglio (26-25). Laganà in lunetta: preciso, 2/2 (28-25). Tripla di Galipò, Barcellona la rimette in parità (28-28). Due punti per Leonardo Marini (30-28). Tripla di Fiusco! (33-28). Risponde da 3 Fraga (33-31).
Manu Fernandez realizza, con fallo: gioco da 3 punti completato, preziosissimo, la Viola tiene a distanza gli ospiti (36-31). Timeout Barcellona. Fiusco in lunetta per i punti numero 37 e 38 della Viola (38-31). Tripla di Galipò (38-34). Due per Laganà (40-34). Risponde Fraga (40-36). Due per Galipò torna a un possesso di svantaggio Barcellona (40-38). Chiama timeout Cadeo. Capitan Fernandez realizza (42-38). Laganà in lunetta: 2/2 (44-38). Aguzzoli realizza, con fallo: gioco da 3 punti completato (44-41). Barcellona è sempre attaccata. Due punti preziosi per Laganà a fine quarto (46-41). Si va a riposo per 10 minuti.
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Fine 1° QT - Viola avanti 24-15
Inizia la gara. Cadeo schiera Fernandez, Laganà, Fiusco, Maresca e Marini. Laganà pesca Marini: prima bomba della serata! (3-0). Maresca realizza (5-0). Spara da 3 Fraga (5-3). Risponde da 3 Fiusco (8-3). Maresca in lunetta: 2/2 (10-3). Tripla di Sebastianelli (10-6). Tripla dell’ex Manu Fernandez (13-6). Fraga realizza (13-8). Due per Fiusco (15-8). Fernandez firma 2 punti (17-8), coach Bartocci chiama timeout.
Tripla di Maresca (20-8). Marangon in lunetta: 1/2 (21-8). L’ex Aguzzoli si presenta dalla lunetta: 2/2 (21-10). Ancora Aguzzoli (21-12). Zampa in lunetta: 1/2 (22-12). Okereke realizza con fallo: gioco da 3 punti completato (22-15). Primi 2 per Laquintana (24-15).