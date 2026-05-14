Viola autoritaria! Barcellona mai doma, ma al PalaCalafiore non si passa: Gara-1 dei quarti Playoff è neroarancio

A tre giorni di distanza dal successo di Gara-3 contro Benevento, la Viola torna subito in campo al PalaCalafiore per una nuova serie di Playoff. I reggini si approcciano ai quarti di finale trovando sulla propria strada Barcellona degli ex Aguzzoli e Cessel. Già due le sfide in stagione contro i siciliani: nella prima un Lautaro Fraga clamoroso, da 40 punti, non era bastato a evitare il ko all’overtime; nella seconda la Viola si era assicurata il match del PalaCalafiore con maggiore sicurezza. Oggi si azzera tutto.

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