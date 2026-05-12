Ricorso Reggina inammissibile, il Presidente del Savoia: “dispiace per i tifosi amaranto, non meritano un’altra delusione”

Il Presidente del Savoia, Nazario Matachione, attraverso i canali ufficiali del club ha voluto commentare l’inammissibilità del ricorso della Reggina nei confronti del Messina. Già duro nei giorni scorsi, rispetto alla scelta del club amaranto, ora ha detto la sua in modo chiaramente più sollevato, distinguendo il suo giudizio tra società e tifosi amaranto, verso cui nutre rispetto. “In questa settimana non ho dormito. Ho studiato, approfondito ogni dettaglio e infine scelto di essere presente e discutere personalmente in udienza, da solo, per la mia città, per i nostri tifosi e per tutti coloro che hanno creduto in noi. Ho cercato di nascondere ogni preoccupazione, assumendomi sulle spalle il peso delle tensioni e delle responsabilità, perché Torre Annunziata non doveva vivere neppure un istante di inquietudine. Questa città merita di sentirsi protetta e rappresentata con coraggio” si legge.

“Oggi abbiamo ottenuto una vittoria non soltanto sul campo, ma anche fuori, contro uno studio internazionale che assisteva la Reggina e contro altre società che, in linea con la stessa Reggina, tentavano di sovvertire il verdetto conquistato sul terreno di gioco, Sancataldese e Acireale. Rivolgo un pensiero sincero ai tifosi della Reggina, che non meritano un’altra delusione. Sono felice per i miei nuovi amici Justin e Morris, ai quali auguro di poter scrivere pagine importanti per il Messina calcio. Un riconoscimento speciale anche all’amico Eduardo Chiacchio per il grande lavoro svolto con competenza e determinazione. Da oggi nessuno potrà più fermarci. Né dentro né fuori dal campo. Avanti Torre Annunziata! Avanti Savoia!”