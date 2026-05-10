Retrocessione Messina, Scurria: “il calcio che conta deve tornare in città”

“Con grande amarezza abbiamo assistito all’atto finale che ha decretato l’ennesimo fallimento del calcio a Messina. L’Acr Messina, nonostante gli sforzi della nuova società, retrocede in eccellenza. E’ il momento di cambiare e rimettere anche il calcio in cima all’azione della prossima amministrazione comunale”. Lo dichiara il candidato sindaco del centrodestra, Marcello Scurria.

A cominciare dallo stadio Franco Scoglio che rischia di restare una cattedrale nel deserto, utile solo per qualche concerto, passando per una ritrovata sinergia con le società e tutto il mondo sportivo messinese. Messina è il calcio ed il calcio, quello che conta, deve tornare a Messina”, conclude Scurria.