Retrocessione Messina, Finocchiaro: “Justin Davis merita fiducia e sostegno”

In merito alla retrocessione dell’Acr Messina in Eccellenza, l’ex assessore allo sport, Massimo Finocchiaro, ha commentato: “ho avuto la possibilità di guardare la partita in diretta e non si può dire che non ci sia stata tanta sfortuna e anche qualche criticità arbitrale. Purtroppo non è andata come avremmo voluto e le polemiche non serviranno certo a curare le ferite“, evidenzia Finocchiaro.

“Evitiamo divisioni e proviamo a dialogare per l’interesse collettivo.

Continuo a pensare che Justin Davis merita fiducia e sostegno”, conclude Finocchiaro.