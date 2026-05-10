Retrocessione Messina, Basile: “da questa amarezza bisogna ripartire”

“Ho seguito con attenzione la partita di oggi e non posso nascondere il dispiacere per un epilogo che lascia amarezza in tutti coloro che hanno a cuore questi colori e questa squadra. Ho mandato subito un messaggio di vicinanza e sostegno a Justin Davis, confermando il plauso a tutto il gruppo, ai calciatori, allo staff e a chi ha creduto fino alla fine in questo percorso, lottando e onorando la maglia con impegno, sacrificio e senso di appartenenza”. Lo dichiara in una nota Federico Basile, candidato sindaco di Sud chiama Nord. “Un ringraziamento speciale va ai tifosi, che anche nei momenti più difficili non hanno mai fatto mancare sostegno, presenza e passione. Sappiamo bene che non è stata una stagione semplice e, più volte, abbiamo cercato di fare la nostra parte con senso di responsabilità e vicinanza concreta. Le delusioni fanno parte dello sport, ma non possono cancellare l’amore e l’identità che questa squadra rappresenta per la città”, rimarca Basile.

“Da questa amarezza bisogna ripartire. Auspichiamo in una nuova fase che dovrà vedere tutti uniti, più forti di prima. Messina saprà rialzarsi e ritrovare, con il contributo di tutti, il ruolo e le soddisfazioni che questa città, questa maglia e questi tifosi meritano”, conclude Basile.