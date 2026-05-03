“Reggio Protagonista”, Nuccio Azzarà e il passaggio da Lamberti a Cannizzaro: “non c’erano grandi ambizioni”

“In politica è indispensabile la chiarezza, l’operazione è di piccolo respiro, non ha grandi ambizioni, al limite potrà centrare un obiettivo di piccolo cabotaggio, ma per fare che cosa? Chi si candida a fare il Sindaco deve avere quantomeno l’aspirazione che c’entra l’obiettivo di fare il Sindaco, altrimenti già nelle premesse si dice ‘se si va al ballottaggio sono col centro-destra’. E io già ci sono, quindi ho precorso i tempi”. Ad affermarlo, ai microfoni di StrettoWeb, è Nuccio Azzarà, noto sindacalista della città che dopo aver aderito al progetto di Lamberti ha deciso di sposare quello di “Reggio Protagonista”, lista a supporto del candidato Francesco Cannizzaro.

Azzarà ha parlato a margine dell’evento di presentazione della lista “Reggio Protagonista”. Di seguito l’intervista completa, in cui ha parlato anche della scelta del nuovo progetto.