Reggio Calabria, viale Europa ripulito dopo gli articoli di StrettoWeb ma… “manca l’altro lato” | FOTO

Ricorderete sicuramente l’articolo in cui abbiamo segnalato la spazzatura presente sul viale Europa, della quale sembrava lamentarsi anche la statua di nostro Signore. Dopo alcuni articoli apparsi su StrettoWeb, su segnalazione dell’Anonimo reggino, si è provveduto alla pulizia del marciapiede. Peccato che, come lo stesso lettore ha fatto notare nell’ultima segnalazione arrivata alla nostra redazione, le cui foto sono visibili a corredo dell’articolo, nessuno si è degnato di raccogliere anche la spazzatura presente nella zona circostante.

“Cordialissimo direttore di StrettoWeb ,quest’oggi, passando da viale Europa dopo le tante segnalazioni fatte, ho notato con immenso piacere che il Comune è finalmente intervenuto per la pulizia di questo tratto stradale. Sembra che si siano decisi a ridare decoro alla zona. Tuttavia, l’entusiasmo è durato poco: dopo aver percorso appena 10 metri, è arrivata la delusione. Dalla parte opposta della strada ci sono ancora cumuli di spazzatura, compresa la zona adiacente ai Vigili del Fuoco. Ma gli organi di controllo, cosa controllano? Se la strafottenza parte proprio da chi dovrebbe far rispettare le regole, è inevitabile che alcuni cittadini si sentano in diritto di comportarsi peggio. Visto che in questo periodo sono tutti devoti, diciamo anche noi: ‘A Maronna mi ‘ndi iuta!’“, ha dichiarato il nostro lettore.