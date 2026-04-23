Reggio Calabria, spazzatura sul viale Europa: “anche la statua del Signore si chiede quando intervenite”

Ci eravamo occupati della condizione relativa alla spazzatura del viale Europa nella scorsa settimana, ma il problema persiste. L’Anonimo reggino, il cittadino che denuncia tutto ciò che non funziona a Reggio Calabria, è andato a verificare la situazione e ha riscontrato come nulla è stato risolto anzi, sembra essere peggiorato. E con la sua solita punta di ironia, il nostro lettore fa notare pure come la statua del Signore sembra lamentarsi.

“Cordialissimo direttore di StrettoWeb, è passata una settimana da quando un serio giornalista ha documentato con un video questo scempio. Una settimana dalla segnalazione. Il risultato? È tutto ancora lì. Anzi, il cumulo cresce. Nonostante la denuncia pubblica, sembra che a Reggio Calabria il tempo si sia fermato: il Comune non autorizza la rimozione e i cittadini restano sommersi dai rifiuti e dai cattivi odori.

Ma la cosa più incredibile la vedete nella seconda foto. Proprio lì, a pochi metri da questa discarica a cielo aperto, c’è la statua del Signore con le braccia aperte. E guardandola bene, sembra proprio che voglia dirci, in puro reggino: ‘ma non viriti quanta mundizza? Quantu ci voli ma cacciati?” (Ma non vedete quanta spazzatura? Quanto ci vuole per toglierla?).

È una scena surreale. Siamo arrivati al punto che anche le statue sembrano allargare le braccia per la disperazione davanti a tanta inerzia. Quanto ancora deve diventare alta questa montagna prima che qualcuno si decida a muovere un dito? La salute pubblica e il decoro della nostra città non possono aspettare i tempi biblici della burocrazia.

BASTA DEGRADO. REGGIO MERITA RISPETTO“, il messaggio allegato alla segnalazione.