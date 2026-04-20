Reggio Calabria, degrado sul Viale Europa: marciapiedi distrutti e invasi da erbacce | VIDEO

Ancora una segnalazione di degrado urbano a Reggio Calabria, questa volta lungo dal Viale Europa. Nel video realizzato da Graziano Tomarchio per StrettoWeb emerge una situazione che lascia poco spazio all’interpretazione: marciapiedi dissestati, erbacce ovunque e sporcizia diffusa. Le immagini mostrano una strada in evidente stato di abbandono. I marciapiedi risultano in più punti impraticabili, con buche, crepe e tratti completamente rovinati che rendono difficile e pericoloso il passaggio dei pedoni, in particolare per anziani, bambini e persone con disabilità. A questo si aggiunge la presenza massiccia di vegetazione spontanea, segno di una manutenzione assente o quantomeno insufficiente.

Il quadro è aggravato dalla presenza di rifiuti e sporco accumulato sui marciapiedi, che contribuiscono a dare un’immagine di trascuratezza e degrado complessivo. Non si tratta di un caso isolato: diverse segnalazioni negli ultimi anni hanno evidenziato criticità simili in varie zone della città, tra rifiuti abbandonati e scarsa cura del verde urbano.

Il Viale Europa si trova dunque a fare i conti con problematiche che incidono direttamente sulla qualità della vita dei cittadini. In passato, la stessa zona è stata al centro di altre criticità, come allagamenti durante eventi meteo intensi, a testimonianza di fragilità infrastrutturali già note. Il video rilancia inevitabilmente il tema della manutenzione urbana e dell’attenzione al decoro cittadino. I residenti chiedono interventi concreti e tempestivi, affinché la strada non continui a presentarsi in condizioni che molti definiscono “indecorose”. La speranza è che la denuncia possa contribuire ad accendere i riflettori su una situazione che, per molti cittadini, non è più sostenibile.