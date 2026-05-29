Reggio Calabria, unità cinofile e Volanti ad Arangea: la Polizia di Stato porta la legalità tra gli alunni della Primaria

Una mattinata dedicata all’educazione civica e alla conoscenza delle Forze dell’Ordine si è svolta ad Arangea con gli alunni della scuola Primaria. Protagonisti dell’incontro le Volanti e le unità cinofile della Polizia di Stato, che hanno mostrato ai ragazzi il proprio lavoro sul campo. Al centro della giornata il tema della legalità, affrontato con un linguaggio diretto e coinvolgente. I bambini si sono dimostrati molto partecipi, curiosi e attenti, ponendo domande e interagendo con gli operatori e i cani antidroga in azione.

Un momento particolarmente emozionante è stato il dono di un disegno realizzato da una bambina, consegnato come segno di affetto e riconoscenza al termine dell’incontro. L’iniziativa è stata resa possibile grazie al supporto degli insegnanti, dei comitati di Arangea, Saracinello Sant’Elia e Ravagnese e dell’Associazione Genitori Arangea, che hanno collaborato per l’organizzazione e la riuscita dell’evento. “Grazie ai bambini, agli insegnanti e a tutti i comitati per l’energia e il supporto dimostrati”, il ringraziamento finale degli organizzatori per una giornata che ha unito formazione, sicurezza e partecipazione.