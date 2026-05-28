Reggio Calabria, il disegno della piccola Caterina ai poliziotti: un gesto d’affetto per gli agenti della Volante

Un foglio a quadretti, una casa colorata, un’auto azzurra e tanti cuori: è il disegno che una bambina di nome Caterina ha consegnato questa mattina agli agenti in servizio in Volante presso la Questura di Reggio Calabria. Un gesto semplice, ma ricco di significato, capace di trasformare un normale turno di servizio in un momento di grande emozione. Nel disegno, realizzato con i colori e la fantasia tipici dei bambini, compare anche un messaggio affettuoso rivolto ai poliziotti. Un piccolo dono che racconta gratitudine, fiducia e vicinanza verso chi ogni giorno lavora per garantire sicurezza e presenza sul territorio.

Un messaggio di fiducia per la Polizia di Stato

Il gesto della piccola Caterina rappresenta un segnale spontaneo di affetto nei confronti della Polizia di Stato. Sono proprio episodi come questo a ricordare quanto sia importante il rapporto tra le forze dell’ordine e la comunità, soprattutto quando a esprimere riconoscenza sono i più piccoli. Gli agenti della Volante di Reggio Calabria, impegnati quotidianamente nei servizi di controllo e pronto intervento, hanno ricevuto il disegno come un simbolo di vicinanza. La semplicità del gesto restituisce il valore umano del loro lavoro, fatto non solo di interventi operativi, ma anche di ascolto, protezione e presenza costante accanto ai cittadini.

Reggio Calabria, bambini e legalità: un legame che cresce

Il disegno consegnato alla Questura diventa anche un piccolo messaggio di legalità. Attraverso i colori di una bambina, emerge l’immagine di una comunità che riconosce nelle istituzioni un punto di riferimento e negli agenti figure vicine, affidabili e rassicuranti. A Reggio Calabria, il rapporto tra cittadini e forze dell’ordine passa anche da questi momenti: episodi semplici, lontani dalla cronaca più difficile, ma capaci di raccontare una città che sa esprimere affetto e riconoscenza. Il gesto di Caterina resta così una piccola grande testimonianza di fiducia verso la Polizia e verso chi ogni giorno indossa la divisa al servizio della collettività.