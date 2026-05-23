Reggio Calabria: tapis roulant riaperto e già chiuso dopo 15 giorni: situazione paradossale a ridosso dell’estate | FOTO

Il Tapis Roulant a Reggio Calabria è di nuovo chiuso: a due settimane dalla comunicazione con cui, lo scorso 9 maggio, l’amministrazione comunale aveva annunciato l’apertura dell’impianto dopo una lunga attesa segnata da rinvii, questioni e problematiche protrattesi anche per anni, oggi non è accessibile. La chiusura del tapis roulant arriva, tra l’altro, nel penultimo fine settimana di maggio, ormai a ridosso dell’estate, quando la fruizione dei servizi pubblici e dei collegamenti urbani assume un peso ancora maggiore.

I motivi del disservizio, al momento, non sono noti

I motivi del disservizio, al momento, non sono noti. La circostanza alimenta interrogativi sulla reale funzionalità dell’impianto e sulla stabilità della riapertura annunciata. Dopo anni di rinvii e problematiche, i cittadini si sarebbero aspettati un ritorno al servizio in condizioni tali da garantirne l’utilizzo continuativo. La nuova chiusura, invece, riporta al centro del dibattito le criticità che hanno accompagnato la vicenda.