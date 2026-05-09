Reggio Calabria, riapre il tapis roulant dopo gli interventi di manutenzione

“L’Amministrazione comunale di Reggio Calabria comunica, dalla giornata di oggi, la riapertura del tapis roulant, nuovamente fruibile dalla cittadinanza a seguito degli interventi di manutenzione straordinaria effettuati. La riattivazione dell’impianto è stata resa possibile dopo il completamento delle verifiche tecniche previste e il rilascio del nulla osta da parte di Ansfisa, l’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali”. E’ questa la comunicazione dell’Amministrazione Comunale di Reggio Calabria legata alla riapertura del Tapis Roulant.