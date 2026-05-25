Reggio Calabria, Siracusano celebra il trionfo di Cannizzaro: “passione, impegno e amore per il territorio”

Matilde Siracusano celebra la vittoria di Francesco Cannizzaro alle elezioni Comunali di Reggio Calabria con un post social nel quale celebra la passione, l'impegno e l'amore per il territorio che il candidato reggino esprime da sempre

Siracusano e Cannizzaro

Francesco Cannizzaro eletto nuovo sindaco di ReggioCalabria, manca solo la conclusione degli scrutini per renderlo ufficiale, ma l’enorme distacco che lo vede ben oltre il 60% rispetto a Mimmetto Battaglia, candidato PD crollato ampiamente sotto il 30%, ha reso già da diverse ore chiaro il risultato. Tanti i messaggi di stima e affetto rivolti al nuovo sindaco reggino, fra i quali anche quello di Matilde Siracusano,  Sottosegretario di Stato ai Rapporti con il Parlamento.

Siracusano, attraverso un post social, ha dichiarato: “un grandissimo Francesco Cannizzaro è da oggi il nuovo sindaco di Reggio Calabria! Una vittoria che è frutto di passione, impegno e amore per il territorio. Congratulazioni e buon lavoro!“.

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