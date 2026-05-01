Reggio Calabria, spazzatura sul viale Europa: “puliscono da un lato, dall’altro una montagna di rifiuti” | FOTO

Montagna di spazzatura sul viale Europa, la denuncia dell'Anonimo reggino sulle condizioni in cui versa una delle arterie più importanti della città

  • Spazzatura viale Europa
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Torniamo a occuparci del caso relativo alla spazzatura del viale Europa. L’Anonimo reggino, il cittadino che riporta le difficoltà della città di Reggio Calabria, è tornato sul ‘luogo del delitto’, dopo aver denunciato già in passato la situazione del viale Europa con una simpatica riflessione sulla statua di nostro Signore. Questa volta, la montagna di rifiuti si trova nella parte iniziale del viale Europa: come si vede dalla fotogallery allegata all’articolo, ci sono buste, passeggini e rifiuti vari riversati sul marciapiede.

Il cittadino commenta: “è possibile che si pulisca un marciapiede e non l’altro? È possibile che venga tagliata l’erbetta che sbuca dalle mattonelle mentre a meno di dieci metri resta una montagna di spazzatura? ‘Video meliora proboque, deteriora sequor’“.

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