Reggio Calabria, l’artista CaSchè porta “Siùnthesis – Mondi in Movimento” alla Pinacoteca Civica

Sarà inaugurata venerdì 30 maggio alle ore 17.30, presso la Pinacoteca Civica di Reggio Calabria, la mostra personale dell’artista CaSchè, Carmen Schembri Volpe, dal titolo “Siùnthesis – Mondi in Movimento”. L’esposizione propone un percorso artistico ed esperienziale attraverso cui la pittrice accompagnerà i visitatori dentro la sua realtà ispirativa, interagendo con le percezioni degli osservatori. La mostra si presenta come un modo dinamico per gustare l’arte, uno scambio osmotico che trova nelle tele i veicoli più importanti per un viaggio alla ricerca dell’io e degli altri.

A tenere a battesimo l’iniziativa sarà Angela Pellicanò, artista poliedrica e di fama internazionale, che accompagnerà i visitatori in una continua danza dentro i mondi in movimento. In questo percorso, nel tempo di un battere di ciglia, ordine e caos si incontrano, si intersecano, si plasmano vicendevolmente e divengono vita. Il vernissage è in programma alle ore 17.30 del 30 maggio. La mostra resterà visitabile fino al 6 giugno.