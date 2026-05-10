Reggio Calabria, la via porta il nome del sindaco ed è piena di spazzatura: cittadini disperati in pieno centro

Lo scorso gennaio avevamo dato alla segnalazione di alcuni cittadini riguardo la situazione di via Battaglia, diramazione Capua, in pieno centro a Reggio Calabria, a due passi dal Castello Aragonese. Cumuli di spazzatura abbandonati da settimane con topi e scarafaggi a banchettare, modello buffet, sotto casa dei cittadini ormai esasperati. Dopo il nostro articolo, la situazione era stata risolta in poche ore. Cinque mesi dopo, la situazione si ripete.

La via che porta il cognome dell’attuale sindaco facente funzione, Mimmetto Battaglia, è un po’ lo specchio della città e di un’amministrazione ormai arrivata agli sgoccioli tra reti arancioni, buche, perdite d’acqua e chi più ne ha più ne metta. In una vita che interessa anche i giovani studenti del “Ferraris”.

I cittadini sono esasperati. Montagne di spazzatura sotto casa di famiglie con bambini piccoli, disperate per le condizioni igieniche sanitarie presenti. Certamente, questi cittadini sapranno cosa scrivere sulla scheda elettorale il 24 e 25 maggio. E difficilmente sarà il nome della propria via…