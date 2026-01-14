Reggio Calabria, ripulita la discarica di via Battaglia dopo la segnalazione di StrettoWeb

Dopo l’articolo di questa mattina, in cui dando voce a una segnalazione di un nostro lettore, abbiamo fatto luce sulla situazione di via Battaglia diramazione Capua, alle prese con una discarica di spazzatura (problema per altro cronico durante l’anno), abbiamo ricevuto una seconda segnalazione nella quale prendiamo atto della pulizia, dopo qualche ora, della suddetta zona.

La spazzatura non veniva raccolta da settimane ed è bastato un articolo affinchè ci si accorgesse, di colpo, del problema e si ponesse rimedio in maniera anche rapida.

Ormai è la prassi, lo standard. Funziona così e l’avete imparato a vostre spese, con il tempo. Non basta segnalare, telefonare, mandare Pec, e-mail, segnalazioni WhatsApp, scrivere direttamente al sindaco, protestare sui social e quant’altro venga in mente ai poveri cittadini alle prese con i problemi di tutti i giorni. Ce lo raccontate voi stessi in privato e con le richieste, a volte perfino disperate, che arrivano in redazione: l’Amministrazione Comunale ignora problemi e lamentele dei cittadini.

Serve accendere i riflettori sul problema, far diventare virale la situazione, scrivere un articolo dando voce ai cittadini, quella voce precedentemente ignorata, che ora si esprime forte attraverso il megafono della stampa. A quel punto non si può più ignorare. Genera vergogna, sdegno, pressione. E quindi, meglio intervenire, ci sono anche le elezioni vicine. Chissà se la gente se lo ricorderà in cabina elettorale…