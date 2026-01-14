Reggio Calabria, è una (via) Battaglia persa: discarica di spazzatura e topi in pieno centro

Anno nuovo, soliti problemi. Forse anche peggiori. Alla redazione di StrettoWeb arrivano segnalazioni, ormai giornaliere, sullo stato di degrado in cui versa la città a causa delle mancanze dell’Amministrazione Comunale di Reggio Calabria. Parliamo dell’atavico problema della raccolta dei rifiuti che interessa, ormai, gran parte della città senza distinzioni di ‘classismo’ geografico.
Se, infatti, in passato tante segnalazioni arrivavano dalle zone periferiche, oggi anche i cittadini del centro, prima ‘graziati’ dall’interesse stesso dell’Amministrazione di mantenere almeno una facciata di pulizia nella parte più ‘in’ della città, si ritrovano ad avere a che fare con montagne di spazzatura.
Segnalata alla redazione di StrettoWeb la situazione di via Giuseppe Battaglia diramazione Capua (a pochi minuti dal Castello Aragonese): una distesa di spazzatura che occupa buona parte della salita. Sacchetti accumulati da settimane, con topi che banchettano festanti fra i rifiuti. Il tutto, a pochi passi da una scuola, l’ITT “Panella-Vallauri”. Degli operatori della raccolta differenziata neanche l’ombra.