Reggio Calabria, il bel messaggio di Maria Antonietta Rositani: “ecco perché ho scelto la politica e il PD”

Rositani è intervenuta a margine della presentazione della lista del Partito Democratico in vista delle elezioni Comunali di Reggio Calabria

Il PD presenta la lista per le elezioni di Reggio Calabria
Foto di Salvatore Dato / StrettoWeb

“È una scelta del popolo, io seguo la gente, cerco di portare avanti quelli che sono i miei obiettivi, in tanti mi conoscono per la mia storia, una storia di forza, è vero, e di coraggio, ma una storia anche che spesso rimane nell’ombra e rimane in silenzio. Oggi Maria Antonietta Rositani vuole portare la fiducia, la speranza nella politica affinché possa essere il mio un viaggio con delle risposte, delle risposte concrete a quelle che sono i bisogni reali di donne vittime di violenza e persone più fragili”. E’ il bel messaggio lanciato da Maria Antonietta Rositani, capolista del PD al Consiglio Comunale e alle Circoscrizioni a Reggio Calabria.

Rositani è intervenuta a margine della presentazione della lista del Partito Democratico in vista delle elezioni Comunali di Reggio Calabria.

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