Reggio Calabria, il bel messaggio di Maria Antonietta Rositani: “ecco perché ho scelto la politica e il PD”

“È una scelta del popolo, io seguo la gente, cerco di portare avanti quelli che sono i miei obiettivi, in tanti mi conoscono per la mia storia, una storia di forza, è vero, e di coraggio, ma una storia anche che spesso rimane nell’ombra e rimane in silenzio. Oggi Maria Antonietta Rositani vuole portare la fiducia, la speranza nella politica affinché possa essere il mio un viaggio con delle risposte, delle risposte concrete a quelle che sono i bisogni reali di donne vittime di violenza e persone più fragili”. E’ il bel messaggio lanciato da Maria Antonietta Rositani, capolista del PD al Consiglio Comunale e alle Circoscrizioni a Reggio Calabria.

Rositani è intervenuta a margine della presentazione della lista del Partito Democratico in vista delle elezioni Comunali di Reggio Calabria.