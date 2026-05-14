Reggio Calabria, Duomo pieno di fedeli per l’ultimo saluto a Don Antonino Iachino | FOTO

Questo pomeriggio, presso la Basilica Cattedrale di Reggio Calabria, è stato riservato l’ultimo saluto a Monsignor Antonino Iachino, scomparso nella giornata di ieri all’età di 84 anni. Nato nel 1941 a Pellaro, e ordinato Sacerdote nel 1966, è stato Parroco a Pellaro e a Sant’Agostino, nonché vicario generale, direttore della Caritas diocesana, rettore della Chiesa del Carmine, presidente del Centro diocesano per il Diaconato permanente e delegato arcivescovile per i Ministeri istituiti. Don Iachino ha seminato tanto, nei suoi anni all’interno della Chiesa reggina e non solo, e questo pomeriggio ha raccolto il suo lungo tempo al servizio di tanti, come dimostra un Duomo pieno per riservargli l’ultimo saluto. Nei banchi della Cattedrale c’erano infatti i Preti della Diocesi e anche gli ultimi Vescovi, tra cui Mondello e Fiorini Morosini.