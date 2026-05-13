La Chiesa reggina piange una delle sue figure più importanti: è morto Monsignor Antonino Iachino

Reggio Calabria in lutto, la Chiesa reggina perde infatti oggi una delle sue figure più importanti, amate e apprezzate: questa mattina si è spento, a 84 anni, Monsignor Antonino Iachino. A rendere nota la notizia, l’arcidiocesi di Reggio Calabria – Bova, che “si stringe nel dolore alla famiglia di monsignor Iachino e a quanti, nelle comunità parrocchiali e nei luoghi della carità, hanno camminato insieme a lui in questi lunghi anni di servizio. Con la sua scomparsa la Chiesa reggina perde un testimone diretto di una stagione pastorale che ha lasciato segni profondi nel tessuto della città, chi lo ha incontrato ricorderà un sacerdote che aveva imparato dai suoi maestri una caratteristica essenziale: fermarsi davanti a chi aveva bisogno, senza mai avere fretta” si legge nella nota.

Nato a Pellaro il 2 luglio 1941, e ordinato Sacerdote nel 1966, è stato vicario generale, direttore della Caritas diocesana, parroco di Pellaro, parroco di Sant’Agostino, rettore della Chiesa del Carmine, presidente del Centro diocesano per il Diaconato permanente, delegato arcivescovile per i Ministeri istituiti. Sono tanti, sui social e non solo, i messaggi di cordoglio verso la sua figura, provenienti dal mondo reggino e ancor di più pellarese, dove era nato e dove aveva svolto – con dedizione e amore – il ruolo di Parroco.

Il cordoglio del Sindaco Mimmo Battaglia

“Accogliamo con profondo dolore la notizia della scomparsa di don Antonino Iachino, sacerdote che ha dedicato la propria esistenza al servizio della Chiesa e della comunità reggina. Il suo lungo cammino pastorale, iniziato negli anni Sessanta e portato avanti con dedizione fino agli ultimi anni, rappresenta una testimonianza vera di fede e vicinanza verso gli ultimi”. Con queste parole il sindaco facente funzioni del Comune di Reggio Calabria, Domenico Battaglia, ha espresso il cordoglio dell’Amministrazione comunale per la scomparsa di monsignor Antonino Iachino, figura storica della Chiesa reggina e punto di riferimento spirituale e sociale per intere generazioni di fedeli.

“Nel corso della sua vita sacerdotale, monsignor Iachino ha ricoperto numerosi incarichi di grande responsabilità: vicario generale dell’Arcidiocesi, direttore della Caritas diocesana, parroco di Pellaro e di Sant’Agostino, rettore della Chiesa del Carmine, presidente del Centro diocesano per il Diaconato permanente e delegato arcivescovile per i Ministeri istituiti. Un ministero vissuto nel solco dell’eredità spirituale di don Italo Calabrò, portando un contributo importante alla crescita pastorale e sociale della città – ha aggiunto Battaglia – con la sua scomparsa la Chiesa reggina perde uno dei protagonisti di una stagione pastorale che ha lasciato un segno profondo nel tessuto umano e civile della nostra comunità”.

“Nel 2018 – ha poi ricordato il sindaco f.f. – monsignor Iachino aveva ricevuto il San Giorgio d’Oro, massimo riconoscimento cittadino conferito dal Comune di Reggio Calabria, quale attestazione di gratitudine per il suo straordinario impegno pastorale, sociale e civile. La nostra Reggio perde oggi un uomo di fede che ha saputo lasciare un’impronta profonda nella vita di tante persone. Ai familiari, ai suoi cari e in particolare alla consigliera Nancy Iachino, rivolgiamo la più sincera vicinanza e il sentimento di cordoglio dell’intera Amministrazione comunale”.