Reggio Calabria: divani, infissi, spazzatura. C’è di tutto nella discarica del viale Europa

Con la sua solita ironia, l’Anonimo reggino, il cittadino che riporta le situazioni di degrado presenti in città, ha segnalato alla redazione di StrettoWeb la situazione relativa alla discarica presente in zona viale Europa, adiacente al rione Marconi. Un accumulo di divani, mobili, infissi, spazzatura e materiale di scarto che, a causa della mancata pulizia, continua a crescere di volume arrivando a formare una nuova discarica. “Avevamo già segnalato questa situazione, ma si continua a non intervenire. L’azienda Infissi & Infissi e Divani & Divani è lieta di annunciare l’ampliamento dei propri locali e la presentazione della nuova collezione Primavera-Estate. Presso la nostra sede, sita in Viale Europa (adiacente rione Marconi), troverete un vasto assortimento per soddisfare ogni vostra esigenza.

Siamo inoltre entusiasti di inaugurare il nuovo reparto casalinghi, dove potrete scoprire le ultime novità, tra cui gli innovativi cestelli in plastica per la conservazione ottimale di frutta e verdura. Alleghiamo alla presente il volantino informativo. Segnaliamo che lo stesso non riporta una data specifica di scadenza, data l’incertezza legata alla gestione del decoro urbano e alla pulizia delle strade da parte dell’amministrazione comunale“.