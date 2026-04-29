Reggio Calabria, la denuncia di un cittadino: “infissi gettati all’ingresso del Rione Marconi, è uno showroom?”

Infissi, una sedia, legname accatastato e qualche busta di spazzatura a decorare, che non guasta mai. Segnalata, alla redazione di StrettoWeb, la presenza di una piccola discarica all’ingresso del Rione Marconi di Reggio Calabria. La segnalazione arriva dall’Anonimo reggino, il cittadino che denuncia le problematiche del territorio. Allegato alla segnalazione, il solito messaggio ironico: “le ditte “Infissi & Infissi” e “Insegne & Insegne” dei fratelli LORDAZZI sono liete di invitare la cittadinanza all’apertura del loro nuovo showroom esclusivo! Dove? Viale Europa, proprio all’ingresso del Rione Marconi. All’interno della nostra esposizione a cielo aperto potrete trovare: infissi seminuovi, usati e vintage. Insegne e cartelloni pubblicitari riciclati per i vostri usi più disparati.

Servizio Valutazione: Portateci i vostri vecchi infissi, di qualsiasi materiale! La nostra “centrale di stoccaggio” su strada valuterà tutto gratis e istantaneamente.

AFFRETTATEVI: Prima che questa solerte amministrazione decida di far spostare il punto vendita in un luogo meno visibile… ma restate sereni: visti i tempi di reazione, avete tempo almeno fino al 25 maggio!

Passate a trovarci, il degrado è in omaggio!“.