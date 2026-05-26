Reggio Calabria, Bruno Iaria conquista il titolo di Campione Italiano Marathon 2026 M3 | FOTO

Straordinario successo per Bruno Iaria, ciclista reggino, atleta del Team Habitat 745, che nella sua città ha conquistato il titolo di Campione Italiano Marathon 2026 nella categoria M3 al termine della prestigiosa prova disputata a Reggio Calabria e organizzata dalla Rolling Bike. Una vittoria dal sapore speciale per Bruno, reggino doc, arrivata sulle strade e sui sentieri della propria terra davanti al pubblico di casa, al termine di una gara estremamente dura: quasi 80 chilometri e oltre 3000 metri di dislivello positivo, in un percorso selettivo che ha messo alla prova tutti i partecipanti.

Sin dalle prime battute, la competizione ha mantenuto ritmi elevati, tra lunghe salite, tratti tecnici e continui cambi di ritmo. Iaria Bruno ha saputo gestire la gara con lucidità, forza e determinazione, costruendo chilometro dopo chilometro una prestazione di altissimo livello che gli ha permesso di conquistare la maglia tricolore.

“Vincere un Campionato Italiano è qualcosa di straordinario, ma riuscirci nella mia città rende tutto ancora più emozionante, – ha dichiarato Bruno al termine della gara -. È una soddisfazione enorme condividere questo risultato con la mia famiglia, gli amici e con il mio team“.

Grande soddisfazione anche per il Team Habitat 745, che celebra un importante traguardo nazionale ottenuto da uno dei suoi atleti di riferimento. La manifestazione, organizzata dalla Rolling Bike, ha richiamato a Reggio Calabria numerosi biker provenienti da tutta Italia, confermandosi uno degli appuntamenti più prestigiosi del panorama nazionale marathon MTB.