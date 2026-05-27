Reggio Calabria a Porta a Porta, il trionfo di Cannizzaro e il dirigente Pd che scarica Falcomatà: 12 anni di disastri “certificati dai dati”

La politica italiana trova da sempre nella terza camera dello Stato il suo snodo cruciale per analizzare i mutamenti profondi del Paese. Nella puntata di ieri sera di Porta a Porta, la storica trasmissione televisiva nazionale condotta da Bruno Vespa ha dedicato un ampio e approfondito spazio alla svolta politica che ha interessato la città metropolitana calabrese, accendendo i riflettori nazionali su Reggio Calabria. La città dello Stretto e il suo nuovo scenario politico sono diventati il fulcro del dibattito geopolitico italiano, confermando la centralità strategica del territorio reggino nelle dinamiche dei partiti nazionali. Il focus ha dimostrato la grandissima considerazione che il programma di Rai 1 riserva a questa terra, elevando la complessa situazione locale a un caso di rilevanza politica assoluta per l’intera nazione.

L’intervista esclusiva a Cannizzaro e il servizio di Vittoriana Abate

Il cuore pulsante del blocco televisivo, concentrato nella prima parte della trasmissione, è stato guidato dal magistrale lavoro giornalistico di Vittoriana Abate. La celebre inviata della trasmissione ha confermato la sua straordinaria bravura e sensibilità professionale firmando un servizio impeccabile per Reggio Calabria, documentando con precisione chirurgica il cambio di passo della città. Il culmine del reportage è stato rappresentato da un’intervista esclusiva a Francesco Cannizzaro, l’uomo simbolo di questo storico ribaltone politico. Nel serrato faccia a faccia televisivo, sono emerse con forza la visione strategica e l’importanza nazionale di Cannizzaro, ormai accreditato come uno dei principali leader del centrodestra capaci di catalizzare il consenso e di ridefinire gli equilibri di un intero capoluogo. Le dichiarazioni rilasciate nel servizio hanno delineato la portata di una vittoria che va ben oltre i confini regionali, proponendo un modello di sviluppo e di riscatto territoriale che ha catturato l’attenzione del pubblico ministeriale e politico di tutta Italia. Cannizzaro ha parlato di normalizzazione della città, a cui mancano i servizi essenziali, direttamente dalla sua segreteria da cui l’inviata di Porta a Porta ha mostrato le immagini dei festeggiamenti dopo il successo elettorale.

L’analisi dei flussi elettorali di Noto: il trionfo del centrodestra

A certificare scientificamente le ragioni di questo storico exploit politico è intervenuto il noto sondaggista Antonio Noto, il quale ha analizzato nel dettaglio i flussi di voto che hanno determinato la netta affermazione della coalizione guidata da Cannizzaro. Il sondaggista ha spiegato ai telespettatori come si sia assistito a una vera e propria trasmigrazione di consensi, un fenomeno sociologico e politico che ha visto ampie fette di elettorato storicamente di sinistra o deluso muoversi in modo compatto verso la proposta del centrodestra. Secondo i dati illustrati da Noto, l’efficacia della campagna elettorale e la solidità della leadership sul territorio hanno intercettato non solo il voto d’opinione, ma anche quella parte di cittadinanza che cercava una netta discontinuità con il passato, penalizzando in modo irreversibile lo schieramento avversario e decretando il successo della nuova linea politica. Addirittura il 45% dei reggini che nel 2020 avevano votato per Falcomatà, quindi per il Pd, stavolta ha scelto Cannizzaro. E il candidato del Centrodestra è stato preferito dal 68% dei reggini che sei anni fa si erano astenuti.

Il terremoto nel Partito Democratico: Igor Taruffi scarica l’amministrazione Falcomatà

Il momento di massima importanza politica della trasmissione si è registrato quando il dibattito si è spostato sulle macerie del centrosinistra. Igor Taruffi, autorevole dirigente del Partito Democratico e responsabile nazionale dell’organizzazione del partito, ha preso la parola per commentare il disastroso risultato elettorale dello schieramento progressista rispondendo a Bruno Vespa che gli chiedeva “cos’è successo?”. Taruffi non ha usato diplomazia e ha sferrato un attacco frontale e durissimo alla precedente gestione cittadina guidata da Giuseppe Falcomatà, esponente dello stesso partito dem e Sindaco di Reggio Calabria per 12 anni. Il dirigente nazionale ha pronunciato parole pesantissime, dichiarando testualmente che “evidentemente c’è stato un giudizio non positivo sul lavoro dell’amministrazione uscente, è pacifico, lo dicono i dati”. Questa ammissione di colpa fotografa in modo inequivocabile la profonda spaccatura interna e la presa di distanza formale del Nazareno da un’esperienza amministrativa che ha portato la città al collasso. Tuttavia Falcomatà, eletto nel 2014 al primo mandato con il 61% dei voti, già sei anni fa quando si candidava per il secondo mandato, crollava al 37% e riusciva poi a vincere soltanto al ballottaggio. Oggi la città certifica un giudizio da sempre impietoso nei confronti dell’ormai ex sindaco, figlio d’arte, che deve la sua esperienza politica esclusivamente alla memoria del compianto padre. La contestazione della segreteria nazionale certifica la fine di un’era: dopo aver governato la città per ben dodici anni, il Partito Democratico è crollato a un clamoroso e storico minimo del 9%, un dato che sancisce la fine dell’egemonia della sinistra e apre ufficialmente una nuova stagione politica per il futuro di Reggio Calabria.