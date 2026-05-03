Reggina, dagli ultrà striscione anche per il DG Praticò: “interviste e selfie non sono bastati…”. Preso di mira anche Bonanno

Non solo cori e striscioni verso la proprietà e Ballarino, ma anche nei confronti del Direttore Generale Praticò. Contestazione a oltranza, dagli ultrà amaranto, che nel calderone hanno messo dentro anche il DG, protagonista di più interviste che punti, in questi tre anni: “Direttore Generale, interviste e selfie non sono bastati per vincere i campionati” è il testo dello striscione esposto dei tifosi nella ripresa di Reggina-Sambiase. Un altro striscione, nel finale, nei confronti di Bonanno, definito “il DS più invisibile della storia”.

Ecco lo striscione per Bonanno.