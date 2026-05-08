Reggina, ancora striscioni dagli ultrà contro Ballarino: “devi vendere, nessuno ti vuole. 10 anni di D fateli da soli” | FOT

Dopo quelli di qualche sera fa, altri striscioni sono stati affissi questa notte dagli ultrà della Reggina, che si avvicinano a grandi passi alla manifestazione di domenica pomeriggio, quando marceranno sul Corso Garibaldi per protestare contro l’attuale proprietà, proprio mentre la squadra scende in campo al Granillo per la semifinale playoff contro l’Athletic Palermo. Partita a cui, sempre per protesta, la tifoseria organizzata non parteciperà, disertando.
Nel mirino degli striscioni, come prevedibile, sempre Ballarino e Brunetti. Uno di questi è stato anche affisso nel cancello del Sant’Agata, la casa amaranto. “Devi vendere”, “Nessuno ti vuole più” tra le frasi ricorrenti. Ma anche “Brunetti, 10 anni di D fatteli da soli”. A corredo dell’articolo tutte le immagini.