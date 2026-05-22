Ponte sullo Stretto, Salvini a Reggio Calabria: “i cantieri saranno un’operazione contro la ’ndrangheta” | VIDEO

“L’avvio dei cantieri del ponte sullo Stretto sarà una grande operazione contro la ‘ndrangheta, perché laddove c’è lavoro, dove c’è speranza per i giovani e i territori, la ‘ndrangheta attecchisce di meno. Certo poi lo Stato dovrà controllare che neanche un euro di denaro pubblico finisca nelle tasche sbagliate, però abbiamo degli inquirenti e delle forze dell’ordine in grado di farlo“. Così il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e vicepremier, Matteo Salvini, parlando al mercato di largo Botteghelle a Reggio Calabria. “A cantieri non ancora avviati sono già arrivate 45mila richieste di lavoro, dalla Calabria e dalla Sicilia, per il ponte. Ditemi quanti ragazzi calabresi tra architetti, ingegneri, geometri, avvocati, oggi vanno via da Reggio Calabria perché non hanno lavoro e, invece, con un cantiere che darà decine di migliaia di posti di lavoro rimarrebbero qua. Io penso che la ‘ndrangheta non sarebbe contenta del fatto che tanti ragazzi potrebbero avere un lavoro qua“, ha spiegato Salvini.