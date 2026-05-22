Elezioni Comunali a Reggio Calabria, Salvini al mercato di Botteghelle: bagno di folla tra le bancarelle | FOTO E VIDEO

Odore di terra, cassette di verdure fresche, voci che si sovrappongono, anziani con il carrello della spesa e venditori ambulanti che richiamano i clienti tra una bancarella e l’altra. Il mercato di Botteghelle, storico appuntamento del venerdì per tanti reggini, questa mattina ha accolto anche Matteo Salvini, arrivato a Reggio Calabria per sostenere il centrodestra nella fase conclusiva della campagna per le elezioni comunali.

Il vicepremier, ministro delle Infrastrutture e segretario federale della Lega, si è fermato tra i banchi del mercatino popolare, stringendo mani, scambiando sorrisi e ascoltando commercianti e cittadini. Una visita lontana dai palchi tradizionali della politica e immersa nella quotidianità di una città che lavora, fatica e vive i propri spazi più autentici.

Comunali Reggio Calabria, la visita prima del silenzio elettorale

La presenza di Salvini a Reggio Calabria arriva a poche ore dal silenzio elettorale e si inserisce nel rush finale della campagna per le comunali a Reggio Calabria. Il leader della Lega era giunto in città nella serata di ieri, proveniente da Messina, dopo aver attraversato quello Stretto che da sempre divide e unisce Calabria e Sicilia e che resta al centro del dibattito politico nazionale.

Sul lungomare di Reggio Calabria, Salvini ieri sera aveva incontrato militanti, dirigenti e rappresentanti del centrodestra, in una serata con la città illuminata alle spalle e il mare davanti. Al suo fianco anche il candidato sindaco del centrodestra Francesco Cannizzaro, in un appuntamento pensato per serrare le fila della coalizione prima dell’ultima giornata utile di campagna elettorale.

Tra bancarelle, cittadini e candidati del centrodestra

È però tra le bancarelle del mercato del venerdì di Botteghelle che la visita del ministro ha assunto un tono più diretto e popolare. Botteghelle non è una platea di soli militanti né un luogo costruito per la propaganda: è uno spazio quotidiano, frequentato da famiglie, pensionati, lavoratori e commercianti. Un posto dove si va a fare la spesa, prima ancora che a parlare di politica.

Ad accompagnare Matteo Salvini c’erano la senatrice Tilde Minasi, il consigliere regionale Giuseppe Mattiani, il segretario cittadino della Lega Armando Neri e diversi candidati. Il passaggio tra i banchi ha attirato curiosi, sostenitori e cittadini desiderosi di avvicinare il leader leghista, in un clima vivace e spontaneo, fatto di strette di mano, battute e fotografie.

Il siparietto al mercato e il messaggio alla città

Durante il giro tra i banchetti, i venditori hanno ovviamente riconosciuto Salvini come i cittadini, e sono partite simpatiche battute che hanno strappato risate e applausi, contribuendo a scaldare l’atmosfera del mercato. Un momento leggero, capace di raccontare il carattere popolare dell’iniziativa e il rapporto diretto cercato dal leader della Lega con i cittadini.

Poco più in là, però, i commenti si sono fatti più concreti. Alcuni residenti hanno sottolineato come proprio questa mattina sia stata rimossa una discarica abusiva presente da tempo nella zona. “Meno male che è arrivato“, ha detto qualcuno tra la gente. Una frase semplice, ma dal significato politico evidente, soprattutto in un quartiere dove il tema del decoro urbano e dei servizi resta centrale.

Botteghelle simbolo della campagna elettorale a Reggio Calabria

La tappa al mercato di Botteghelle diventa così una fotografia della campagna elettorale per le comunali di Reggio Calabria: da un lato i grandi temi nazionali, dalle infrastrutture al Ponte sullo Stretto; dall’altro le questioni quotidiane dei quartieri, tra pulizia, lavoro, commercio e vivibilità. Salvini ha scelto di attraversare un luogo simbolico della città reale, dove il consenso si misura nel contatto diretto e non solo negli appuntamenti ufficiali.

In questo passaggio tra cittadini e commercianti, il centrodestra ha voluto ribadire la propria presenza sul territorio e il sostegno alla candidatura di Francesco Cannizzaro. A poche ore dalla chiusura della campagna elettorale, la visita del ministro al mercato ha lasciato immagini destinate a pesare nel racconto politico di questi giorni: Salvini tra la gente, nel cuore popolare di Reggio Calabria, tra sorrisi, richieste, battute e segnali concreti arrivati dal territorio.