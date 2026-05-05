Dal Ponte sullo Stretto all’Autonomia Differenziata, Fratoianni a Reggio Calabria: “perché votare AVS? Perché la Destra è peggio”

Nicola Fratoianni a Reggio Calabria. Il leader di AVS (Alleanza Verdi Sinistra) è in riva allo Stretto a una settimana dalla presenza dell’Onorevole Piccolotti. Il partito, per la prima volta in questa città, è riuscito a formare una lista, una di quelle che sosterrà Mimmo Battaglia alle elezioni comunali. Fratoianni ha parlato ai cittadini e sostenitori nel corso di un incontro di questo pomeriggio a Piazza Camagna. “Se anche fosse vero che il nostro primo obiettivo è battere la Destra, quella Destra di Matteo Salvini che sta a qualche chilometro da qui, ma sarebbe un programma formidabile, solo questo. E io glielo voglio dire, ne approfitto: ma lascia stare il Ponte sullo Stretto, quante cose potremmo fare con quei 14 milioni!”.

“A questa Destra di Salvini e Meloni, che ogni giorno decantano le lodi dei loro formidabili successi, sull’occupazione ad esempio, diciamo che poi, andando a vedere, l’occupazione è aumentata solo per gli over 50, e per effetto di quella Legge Fornero che proprio Salvini voleva qualche anno fa. E poi la produttività: noi siamo meno produttivi perché anziché puntare su ricerca e innovazione siamo rimasti al palo, con immobilismo e stipendi fermi”.

“La storia della politica estera del nostro paese è gloriosa, ma guardate come l’hanno ridotta. Meloni, ogni volta che viene in Parlamento, col suo fare comiziante, sfida le Opposizioni. Inizia piano e poi gli parte il fare della Garbatella. Hanno portato l’Italia nel board of Peace, Trump ha costruito le Nazioni Unite del suo giardino personale, portandoci dentro di tutto. Loro sono patrioti, a targhe alterne. Perché, se hanno il patriottismo sempre in bocca, portano il Pil della spesa militare al 5%”.

Da parte di Fratoianni, temi perlopiù nazionali, con il focus sul Ponte sullo Stretto e anche sull’Autonomia Differenziata. A margine del suo intervento, nel corso dell’intervista alla stampa, ha anche risposto a una domanda: “perché i cittadini dovrebbero votare AVS? Perché la Destra è peggio, è un ritorno al peggior passato”.