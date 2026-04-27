Elisabetta Piccolotti (AVS) a Reggio Calabria: “il Ponte sullo Stretto una tarantella ingombrante e sporca”

L’Onorevole Elisabetta Piccolotti si trova oggi a Reggio Calabria, in occasione dell’evento che apre la campagna elettorale di AVS, partito che sostiene il candidato Sindaco Mimmo Battaglia. Alleanza Verdi Sinistra ha infatti presentato i propri candidati nella lista della coalizione di CentroSinistra. A margine dell’evento, Piccolotti ha risposto alle domande della stampa, nello specifico sulle elezioni amministrative, su questi 12 anni di Amministrazione Falcomatà e sul Ponte sullo Stretto.

“Abbiamo una lista in cui ci sono candidati di tutte le età, ci aspettiamo di battere il centrodestra perché ce n’è davvero bisogno, un centrodestra che a livello locale nella Regione Calabria, e a livello nazionale, non sta mettendo in campo progetti veri di sviluppo, basti pensare alla tarantella del Ponte sullo Stretto. Qui c’è bisogno di fare altro, rimettere al centro gli enti locali e far funzionare i servizi. Vogliamo puntare molto sulle giovani generazioni, abbiamo bisogno di riattivare il loro protagonismo sia a livello culturale, sociale, ma anche di rafforzare i servizi educativi. Puntiamo molto sul sociale per continuare il lavoro che era stato fatto, perché questo è un territorio che ha bisogno di costruire elementi di assistenza ma anche di innovazione nelle reti assistenziali. E poi vogliamo promuovere anche una politica infrastrutturale che sappia guardare avanti e superare questa vicenda ingombrante, irrealizzabile e pesantemente sporca del Ponte sullo Stretto“.