Ponte sul Calopinace, nuovo clamoroso stop: adesso il Comune vuole revocare il contratto all’impresa, ma Brunetti un anno fa parlava di “espertismo” contro StrettoWeb…

L’Amministrazione comunale di Reggio Calabria ha avviato la procedura di risoluzione contrattuale nei confronti dell’impresa Cataldo Torchia S.r.l., affidataria dei lavori di realizzazione del ponte sul torrente Calopinace. L’Amministrazione ha precisato che la decisione è stata assunta dopo gravi e reiterate inadempienze riscontrate nel corso dell’esecuzione dei lavori, culminate nell’abbandono del cantiere e nel mancato rispetto delle prescrizioni impartite dagli uffici tecnici comunali.

In questo contesto il Comune ha agito con senso di responsabilità e nel pieno interesse della collettività, mettendo al primo posto la sicurezza dei cittadini; tutelando l’interesse pubblico e la volontà di completare un’opera strategica per la città. Nonostante i numerosi tentativi messi in campo dall’Amministrazione per consentire la regolare prosecuzione dei lavori, l’impresa non ha garantito le necessarie condizioni operative e di sicurezza richieste per un’opera pubblica di tale importanza.

Di fronte a una situazione non più tollerabile, il Comune ha deciso di intervenire con determinazione e recuperare il tempo perduto, dunque di mettere immediatamente in sicurezza il cantiere; riattivare nel più breve tempo possibile le lavorazioni attraverso nuove procedure e garantire ai cittadini il completamento dell’infrastruttura.

In conclusione, nella ferma volontà di dare alla città un’opera pienamente fruibile, l’Amministrazione Comunale ribadisce che non saranno tollerati ritardi, inefficienze o situazioni che possano compromettere opere fondamentali per il territorio e conferma il proprio impegno per una gestione rigorosa, trasparente ed efficace delle risorse pubbliche.

Il ponte sul Calopinace rappresenta un’infrastruttura importante per la mobilità urbana e per il collegamento dell’area sud della città, motivo per cui il Comune continuerà a seguire con la massima attenzione ogni fase della procedura finalizzata al completamento dell’opera.

Siamo al 16 maggio 2025, dopo dieci anni di clamoroso e tribolato iter il Ponte sul Calopinace ancora è lontano da ogni tipo di realizzazione, e giova ricordare che meno di un anno fa l’allora vice Sindaco Paolo Brunetti, oggi Assessore comunale, si scagliava contro StrettoWeb parlando di “espertismo“, nei confronti della nostra testata che lanciava l’allarme per il nuovo stop dei lavori. Brunetti assicurava che i lavori sarebbero proceduti spediti. E invece…