Parcheggi gratis a Messina, De Luca a Scurria: “campagna elettorale fatta di mistificazioni e slogan”

“Assistiamo ormai da settimane al festival delle mistificazioni. Una campagna elettorale costruita non sulle proposte serie, ma sul tentativo continuo di alimentare malcontento e cavalcare ogni difficoltà per qualche voto in più. L’ultima trovata di Marcello Scurria riguarda i pass gratuiti per il viale San Martino. Un tema delicato, che riguarda commercianti che stanno vivendo inevitabili disagi legati ai cantieri e ai lavori di riqualificazione. Disagi che nessuno ha mai negato e che questa amministrazione conosce perfettamente”, lo afferma in una nota Cateno De Luca, leader di Sud chiama Nord.

Per De Luca il candidato sindaco del centrodestra fa propaganda

“La differenza è che noi governiamo e affrontiamo i problemi con misure concrete, non con gli slogan o con i volantini elettorali. Se oggi si ragiona su strumenti di sostegno temporaneo ai commercianti è perché questa amministrazione il problema lo ha già affrontato, valutando soluzioni e misure compensative per consentire alle attività di recuperare durante una fase di trasformazione importante della città. Scurria invece continua a fare propaganda sulla pelle di chi vive un momento di difficoltà, come se bastasse annunciare “pass gratuiti per tutti” per risolvere questioni complesse. Sembra quasi che li stia già stampando”, evidenzia De Luca.

“Ogni volta che si apre un cantiere si genera inevitabilmente un disagio temporaneo, ma i lavori si devono fare. È così che cambia una città. È così che Messina sta cambiando davvero, passando finalmente dalla politica delle parole alla politica del fare. Noi continueremo ad andare avanti con serietà, assumendoci responsabilità e prendendo decisioni anche quando sono difficili ma necessarie per l’interesse collettivo. Chi invece vive soltanto di polemiche e allarmismi ormai è diventato un disco rotto: dove c’è un malessere si insinua, amplifica e prova a fare sciacallaggio politico. Messina però ha imparato a distinguere chi lavora per costruire da chi si limita a commentare tutto senza aver mai costruito nulla”, conclude De Luca.