Messina, Scurria: “parcheggi gratis per chi lavora in centro”

“In città andrà rivisto integralmente il sistema della sosta a pagamento, valutando l’introduzione di forme di gratuità mirate nelle principali aree commerciali della città, al fine di favorire l’accessibilità e sostenere le attività economiche. Sarà previsto il rilascio di due pass per la sosta gratuita destinati ai lavoratori dei negozi e delle attività professionali che ricadono nel perimetro della Ztl consentendo loro un risparmio mensile che si aggira sui 100 euro”, lo afferma Marcello Scurria, candidato sindaco di Messina del centrodestra.

“Sarà inoltre prevista l’introduzione di parcheggi rosa, destinati a donne in gravidanza e genitori con figli piccoli, in coerenza con la normativa nazionale, così come forme di agevolazione o gratuità per la sosta degli over 70. Saranno garantiti in prossimità di ogni Farmacia, due stalli di sosta breve dedicati”, conclude Scurria.