Paolo Romano (Pd) propone di definanziare il Ponte sullo Stretto per mettere pannelli solari sulle scuole: Mara Carfagna lo distrugge in diretta TV

Il Ponte sullo Stretto è tornato protagonista del dibattito politico italiano questa sera su Rete 4, durante la trasmissione “Quattro di Sera“, condotta in modo inedito da Mario Giordano per un’indisposizione di Paolo Del Debbio. Nel corso del dibattito sull’aumento dei costi dell’energia e degli alimentari dovuti alle conseguenze della guerra in Iran, il giovane esponente del Partito Democratico Paolo Romano ha sostenuto che sarebbe il caso di sbloccare i fondi con cui il governo Meloni ha finanziato il Ponte sullo Stretto di Messina per realizzare al suo posto “comunità energetiche da impianti di pannelli fotovoltaici su edifici pubblici quali scuole e ospedali“.

Una dichiarazione clamorosa che ha fatto storcere il muso a tutti gli ospiti in studio, visibilmente sbalorditi. Mara Carfagna (Noi Moderati) ha risposto a tono: “io sono una donna del Sud e so quanto è importante il Ponte sullo Stretto, che consentirebbe una svolta economica a tutta l’Italia e non solo al Sud. I cittadini siciliani sono costretti ogni giorno a disagi enormi per l’assenza del Ponte sullo Stretto, e ne risentono anche costi e tempi del trasporto delle merci“. Mara Carfagna, quindi, ha evidenziato quanto sia strategico il più grande investimento pubblico nella storia del Sud Italia, evidenziando come consentirebbe addirittura di ridurre i prezzi dei trasporti delle merci, smontando le teorie di chi lo considera addirittura dannoso. Pungente il finale: “oggi scopriamo che il Pd al governo risolverebbe il problema dell’inflazione per la guerra in Iran definanziando il Ponte sullo Stretto e costruendo pannelli fotovoltaici sulle scuole, per fortuna che al governo ci siamo noi con una coalizione solida che ha le idee chiare su come affrontare le grandi sfide dei nostri tempi“.

Nel corso della trasmissione, Mara Carfagna aveva dimostrato grande equilibrio e professionalità smontando le tesi del giovane Romano: “ma lei che ne sa della mia vita, che ne sa che io non faccio la spesa” ha tuonato il deputato salernitano nel corso di un dibattito in cui ha letteralmente distrutto le tesi dell’oppositore politico. Se sono questi i giovani del Pd…