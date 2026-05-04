Paolo Del Debbio assente a 4 di sera: Mario Giordano svela il motivo e quando torna il conduttore

Il consueto appuntamento serale con l’approfondimento politico e sociale di Rete 4 ha riservato una sorpresa inaspettata per i telespettatori che, sintonizzandosi su Mediaset, hanno trovato un volto diverso alla guida di 4 di sera. La trasmissione, che ormai rappresenta un punto di riferimento fisso per milioni di italiani, è iniziata con l’energia di Mario Giordano anziché con il consueto piglio di Paolo Del Debbio. La sostituzione è scattata all’ultimo momento, portando il conduttore di Fuori dal Coro a prendere le redini del talk show per garantire la continuità dell’informazione quotidiana.

Mario Giordano apre la diretta spiegando l’assenza di Del Debbio

In apertura di puntata, Mario Giordano ha voluto immediatamente rassicurare il pubblico riguardo l’assenza dello storico padrone di casa. Con la sua consueta schiettezza, ha spiegato che Paolo Del Debbio non è potuto andare in onda a causa di una improvvisa indisposizione fisica. Nonostante il cambio di conduzione possa aver inizialmente allarmato i fan più affezionati, Giordano ha subito precisato che si tratta di un problema di lieve entità. Il giornalista ha inoltre aggiunto una notizia molto attesa: Paolo Del Debbio dovrebbe riprendere il suo posto regolarmente già a partire dalla puntata di domani, confermando che lo stop è solo temporaneo e precauzionale.

Perché Paolo Del Debbio non è in onda questa sera

Il motivo per cui il celebre conduttore non sta guidando la sua storica trasmissione è legato ad una indisposizione. Per un professionista che entra nelle case degli italiani ogni sera, la presenza costante è un impegno gravoso e, talvolta, il corpo richiede una necessaria pausa di recupero. Non è la prima volta che accade un episodio simile, poiché la conduzione quotidiana non permette margini di errore: anche una banale influenza o un abbassamento di voce rendono impossibile gestire una diretta televisiva complessa e dinamica come quella di 4 di sera.

La gestione delle indisposizioni nei programmi quotidiani di Rete 4

La frequenza con cui questi piccoli imprevisti di salute capitano ai conduttori di strisce quotidiane è piuttosto alta, proprio a causa dell’esposizione continua e dello stress che ne deriva. Paolo Del Debbio ha già affrontato in passato brevi assenze dovute a piccoli problemi fisici, dimostrando però sempre una grande capacità di ripresa. In questi casi, la solidarietà tra colleghi all’interno di Mediaset permette di coprire il vuoto lasciato dal conduttore titolare senza interrompere il servizio al pubblico. L’augurio sincero è che Paolo possa riposare e recuperare le forze per tornare prontamente al timone del programma, portando nuovamente nelle case dei telespettatori il suo stile unico e la sua analisi puntuale dei fatti del giorno.