Palermo-Catanzaro, brutta rissa sugli spalti: alterco col figlio di Polito, scoppia la lite | VIDEO

Nervosismo e tensione non solo in campo, a fine gara, tra Palermo e Catanzaro, ma anche durante. Nell’intervallo, una bruttissima rissa sugli spalti avrebbe coinvolto familiari del DS giallorosso Ciro Polito. Da fonti vicine al club calabrese riferiscono di un’aggressione a moglie e figlio del DS e alla mamma di mister Aquilani, che sarebbe scoppiata in lacrime per la paura. Secondo fonti vicine al club rosanero, invece, sarebbe stato il figlio del DS ad aggredire per primo. Da un video ripreso da vicino, si vedrebbe il figlio di Polito avere un battibecco con qualcuno, prima di reagire a una pacca sulla spalla di un tifoso. Polito ha accompagnato i suoi in ospedale per accertamenti. Paura e tensione, per lui, hanno coperto la grande impresa delle Aquile, ora in finale playoff.

Di seguito uno spezzone di un video social, che ha raccolto l’accaduto.