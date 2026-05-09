Omicidio in Sicilia, giovane ucciso con colpi di pistola in faccia

Si indaga a Palermo sulla morte di Placido Barrile, 34 anni, trovato senza vita all’interno nella sua auto. Il corpo dell’uomo è stato rinvenuto in via Paladini, in una zona molto conosciuta del quartiere, a pochi passi dal murales dedicato a Totò Schillaci. A lanciare l’allarme sarebbe stato il fratello della vittima. Sul posto sono intervenuti i medici del 118, ma per il giovane non c’era ormai più nulla da fare. Le circostanze del decesso sono al centro degli accertamenti dei carabinieri, che hanno avviato le indagini per ricostruire quanto accaduto. Da evidenziare che oggi, sempre a Palermo, c’era stato un’altro evento delittuoso.

Le prime indiscrezioni: colpi al volto e alla testa

Secondo le prime indiscrezioni, Placido Barrile sarebbe stato ucciso con colpi di arma da fuoco che lo avrebbero raggiunto al volto e alla testa. Un elemento che, se confermato dagli accertamenti investigativi e medico-legali, orienterebbe le indagini verso l’ipotesi di un omicidio. Al momento, gli investigatori mantengono il massimo riserbo sulla dinamica. Sarà necessario stabilire quando siano stati esplosi i colpi, se l’uomo si trovasse già all’interno dell’auto al momento dell’aggressione e se l’episodio sia avvenuto esattamente nel punto in cui la vettura è stata trovata o se vi siano altri elementi ancora da chiarire. Gli accertamenti dovranno inoltre verificare la traiettoria dei proiettili, la distanza da cui sarebbero stati esplosi i colpi e l’eventuale presenza di bossoli o altri reperti utili nei pressi dell’auto.