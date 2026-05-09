Omicidio a Palermo: 16enne confessa, presunte avance sessuali della vittima

Un minorenne di 16 anni avrebbe ucciso un uomo di 69 anni a Palermo. E’ accaduto al Villaggio Santa Rosalia. Il giovane l’ha colpito alla testa con un oggetto contundente. Il ragazzo si è poi costituito in questura. Indaga la Squadra mobile, coordinata dalla procura per i minorenni. Sul posto la polizia scientifica per i rilievi. Il 16enne si è presentato in questura e ha raccontato di essersi difeso dalle avances sessuali dell’uomo, suo vicino di casa.

Presunte avance sessuali

“Beviamo qualcosa”. Così avrebbe detto Pietro De Luca al ragazzo di 16 anni che ha confessato di averlo ucciso. E’ quanto ha riferito il minorenne nel corso dell’interrogatorio davanti al pm. De Luca gli avrebbe dato una bevanda alcolica. Poi avrebbe iniziato a fare delle avance sessuali. A questo punto sarebbe iniziata la lite. Il minore avrebbe sferrato all’uomo tre colpi in testa.