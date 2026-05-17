Occhiuto: “chi viene in Italia per delinquere deve essere rimandato via”

“Altre democrazie, come quella americana, nel corso dei secoli si sono aperte alle migrazioni a domanda. Dovremmo fare la stessa cosa. Chi viene in Italia per delinquere è giusto che venga mandato via“. Lo ha dichiarato il vicesegretario nazionale di Forza Italia e presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, rispondendo, a margine del congresso regionale di FI in Calabria, a una domanda sull’ipotesi avanzata dalla Lega. “Tutto ciò che succede in queste settimane è frutto di una pluridecennale disattenzione verso i problemi dell’inclusione. Sull’immigrazione c’è stato sempre uno scontro ideologico“, ha spiegato Occhiuto.

“In Calabria abbiamo molte attività che non trovano lavoratori. Perché non accogliere migranti che possano avere, in Italia, modo di integrarsi, essendo una risorsa per l’economia? Se il centrodestra discutesse di questi temi senza barriere ideologiche e vecchi retaggi ci prepareremmo a un futuro migliore per questo Paese. Altrimenti vivremo, nei prossimi anni, fenomeni intensi di desertificazione non solo al Sud ma in tutte le regioni d’Italia“, ha concluso.