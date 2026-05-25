Nuovo drammatico incidente stradale a Reggio Calabria: auto contro scooter a Pentimele, due giovani in ospedale

Un nuovo e preoccupante incidente stradale a Reggio Calabria si è verificato nel primo pomeriggio di oggi, gettando nell’apprensione il quartiere di Pentimele, nella zona nord della città. Dopo il sinistro stradale registrato in mattinata nella zona sud, la cronaca locale si trova nuovamente a dover fare i conti con un gravissimo impatto che ha visto coinvolti una vettura e un mezzo a due ruote. La violenza dello scontro ha immediatamente richiamato l’attenzione dei residenti e dei passanti, facendo scattare i soccorsi in codice rosso per le persone rimaste ferite sull’asfalto.

La dinamica nei pressi del fruttivendolo in via Provinciale Vecchia Archi

Il drammatico impatto è avvenuto precisamente lungo via Provinciale Vecchia Archi, in un punto particolarmente frequentato del quartiere, proprio nei pressi della nota attività del fruttivendolo locale. Secondo i primi dettagli emersi, una auto nera è entrata in collisione con un ciclomotore. A causa del forte scontro latero-frontale, lo scooter è stato sbalzato rovinosamente al suolo. A bordo del mezzo a due ruote viaggiavano due giovani, un ragazzo e una ragazza, che sono stati scaraventati con violenza sul manto stradale dopo aver perso il controllo del veicolo.

Due giovani feriti: una ragazza è in gravi condizioni

Le conseguenze dell’impatto sono apparse subito serie per entrambi gli occupanti dello scooter, finiti pesantemente a terra. Ad avere la peggio è stata la ragazza più grave, che ha riportato lesioni profonde e ha necessitato dell’intervento immediato dei soccorritori per la stabilizzazione dei parametri vitali. Il ragazzo che si trovava con lei è rimasto cosciente e sembrerebbe meno grave, sebbene visibilmente sotto shock e dolorante per le contusioni riportate nella caduta. Entrambi i feriti sono stati caricati d’urgenza sulle ambulanze del 118 e trasportati in ospedale per ricevere le cure necessarie e per essere sottoposti a tutti gli accertamenti clinici del caso.

Intervento della Polizia Municipale e rilievi sul posto

Sul luogo del sinistro stradale sono prontamente intervenuti gli agenti della Polizia Municipale di Reggio Calabria, impegnati nei rilievi tecnici utili a ricostruire l’esatta dinamica della collisione e a stabilire le relative responsabilità. I vigili urbani hanno provveduto a isolare la carreggiata e a mettere in sicurezza l’area commerciale vicino al fruttivendolo, dove si era radunata una folla di persone preoccupate. La circolazione lungo via Provinciale Vecchia Archi ha subito pesanti rallentamenti in entrambe le direzioni, con deviazioni temporanee del flusso veicolare per consentire la rimozione dei mezzi incidentati e la pulizia della strada dai detriti.