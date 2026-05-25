Pauroso incidente stradale a Reggio Calabria: auto si ribalta dopo un violento scontro, ambulanza sul posto | FOTO LIVE

Un gravissimo incidente stradale a Reggio Calabria si è verificato nella mattinata odierna, gettando nel panico i residenti della zona sud della città. Il violento impatto è avvenuto precisamente in via Ipponio, in un tratto stradale situato proprio alle spalle della nota chiesa del Soccorso. La collisione ha visto coinvolte due autovetture e, a causa della violenza dell’urto, una di queste ha terminato la sua corsa ribaltandosi completamente su un fianco al centro della carreggiata. Lo scenario apparso ai primi passanti e residenti dei complessi edilizi circostanti è stato sin da subito drammatico, richiamando sul posto una folla di cittadini preoccupati per le condizioni delle persone rimaste coinvolte a bordo dei mezzi.

La dinamica del sinistro e l’impatto distruttivo

Secondo una prima ricostruzione visiva dello stato dei luoghi, l’origine del sinistro parrebbe da attribuire a una pesante mancata precedenza all’incrocio. Una vettura utilitaria di colore blu ha impattato frontalmente contro la fiancata di un SUV Jeep Renegade di colore bianco. L’utilitaria blu presenta la parte anteriore completamente distrutta, con il cofano motore sollevato, l’avantreno accartocciato e una visibile perdita di liquidi sul manto stradale. L’urto laterale ha letteralmente scalzato il SUV bianco, facendolo ruotare e adagiare sul lato conducente. Il veicolo ribaltato mostra il parabrezza frantumato dall’asfalto e i cristalli laterali andati completamente in frantumi. Un dettaglio che ha destato particolare ansia tra i presenti è stata l’apertura del portellone posteriore della Jeep, all’interno del quale era chiaramente visibile un passeggino per bambini, elemento che ha fatto temere il peggio per l’eventuale presenza di minori al momento dello schianto.

L’intervento tempestivo dei soccorsi e dei Vigili del Fuoco

La macchina dei soccorsi si è attivata immediatamente per gestire l’emergenza e prestare i primi aiuti. Sul luogo del sinistro sono giunti tempestivamente i soccorritori del SUEM 118 con un’ambulanza della Regione Calabria, i quali hanno prestato le prime cure ai passeggeri feriti e sotto shock direttamente sul posto. Insieme al personale medico, è stato fondamentale l’intervento dei Vigili del Fuoco della squadra del comando provinciale con il mezzo d’emergenza contrassegnato dal numero centoquindici. I pompieri hanno provveduto a mettere in sicurezza i veicoli incidentati, scongiurando il rischio di incendi dovuti alle vistose perdite di carburante ben visibili sull’asfalto. Gli agenti della Polizia Locale hanno invece isolato l’area, gestito il traffico cittadino e aperto il bagagliaio dell’auto d’ordinanza per effettuare i rilievi di rito necessari a stabilire l’esatta dinamica e le responsabilità del caso.

Sicurezza stradale e polemiche sulla viabilità urbana

L’incidente ha causato pesanti rallentamenti e il blocco temporaneo della circolazione in tutta la rete viaria adiacente a via Ipponio, una zona densamente popolata e caratterizzata da palazzi multipiano e attività quotidiane. Molti cittadini si sono riversati in strada esprimendo sconcerto per l’accaduto e sollevando nuovamente il tema della sicurezza stradale a Reggio Calabria. Gli incroci urbani, in particolare quelli situati nei quartieri periferici o densamente trafficati come la zona della chiesa del Soccorso, richiedono sempre la massima prudenza da parte degli automobilisti. Il rispetto rigoroso della segnaletica stradale e dei limiti di velocità rappresenta l’unico strumento efficace per prevenire tragedie stradali che rischiano di trasformare una tranquilla mattinata in un dramma.