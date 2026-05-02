“Non attacchiamo Cannizzaro, ma chi c’era quando io andavo al Liceo”: la stoccata dell’Onorevole a Falcomatà

“Falcomatà dice: non attacchiamo Cannizzaro, attacchiamo chi c’era quando io andavo al Liceo. Caro Mimmo, lasciamo il passato alle spalle, in un pezzo di passato lui non c’è nemmeno, c’è negli ultimi chilometri. Sono passati tre aerei in un’ora, a breve inaugureremo l’Aeroporto e dovremmo festeggiare tutti, non solo Cannizzaro e Occhiuto. Si parla degli emendamenti spot di Cannizzaro. E però poi guardiamo al Lido Comunale, di cui ci dovremmo vergognare. Io ho parlato 3 milioni di euro per questo”. Ad affermarlo, nel corso del confronto al Didimos Hotel, nell’evento “Visione Reggio 2030” di Confesercenti, è Francesco Cannizzaro, parlando alla platea ma rivolgendosi a Battaglia e alle recenti uscite dell’ex Sindaco Falcomatà, che ha criticato la gestione Scopelliti e gli anni del Modello Reggio.