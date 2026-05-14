Motta San Giovanni, decoro urbano in corso: interventi a Lazzaro, Serro Valanidi e Motta

L’intero territorio comunale di Motta San Giovanni, nelle frazioni di Lazzaro, Serro Valanidi e Motta, già da un paio di settimane è interessato da un Piano di Decoro Urbano che prevede varie attività come lo sfalcio delle strade, la disinfestazione, la derattizzazione, la potatura delle alberature e la manutenzione dei parchi gioco. Un Piano che si svilupperà in più settimane e in più fasi. Tutto questo si sta realizzando grazie agli operai comunali, agli operatori della Protezione civile, ad alcune associazioni e a semplici ma volenterosi cittadini che, sostenuti da un forte senso civico, stanno contribuendo a superare le criticità di un territorio molto vasto.

In riferimento alla segnalazione del cittadino di Lazzaro, riportata da StrettoWeb in data 13 maggio u.s. e relativa allo stato di degrado di via del Fondaco e via Agostino Plutino a Lazzaro, spiace che lo stesso cittadino non si sia accorto che nei giorni immediatamente precedenti e proprio in quei luoghi siano cominciati (e non ancora finiti) interventi di manutenzione e sfalcio.

Dalle foto allegate e scattate tra giovedì 7 e lunedì 11 maggio, sono evidenti i lavori già eseguiti nel primo tratto di via Agostino Plutino e all’interno del parco giochi. L’Amministrazione comunale, nel condividere la condanna del gesto irresponsabile e criminale di chi ha pensato di innescare un incendio mettendo a rischio l’intero parco giochi di via del Fondaco, assicura tutti i cittadini che gli interventi di decoro proseguiranno interessando l’intero territorio.