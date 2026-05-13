Lazzaro, parco giochi nel degrado e sterpaglie in fiamme: la denuncia di un cittadino indignato | FOTO

“Buongiorno, vorrei segnalare che a Lazzaro c’è un grande giardino abbandonato dove c’è anche il parco gioco dei bambini qualcuno si è divertito a dare fuoco a tutto quanto con il rischio che poteva saltare tutto all’aria e in più c’è anche una grossa perdita d’acqua proprio accanto allo scivolo e alle giostrine dei bambini dove anche lì hanno bruciato poi in tutta la via che porta al lido sogno quindi la via Agostino Plutino l’erba è altissima dove non viene fatta la manutenzione penso da mesi e mesi dove non si può camminare perché escono animali all’improvviso topi vivi, bisce e quant’altro soprattutto adesso che arriva la bella stagione deve essere fatta un po’ più di manutenzione… Spero che qualcuno interviene il prima possibile per dare una sistemata, una bella pulita in tutta zona compreso il parco giochi dei bambini zona Fornace ecc…. In allegato c’è tutto quello che dimostra. Grazie e cordiali saluti”. E’ questa la segnalazione di un cittadino di Lazzaro e lettore di StrettoWeb che evidenzia un problema presente nella zona Fornace.