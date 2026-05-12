Montebello Jonico, Maria Foti: “chi è senza responsabilità politica scagli la prima pietra”

“Le dichiarazioni dei consiglieri Antonietta Zaccuri e Francesca Stilittano confermano, ancora una volta, quanto sia facile oggi provare a riscrivere una stagione amministrativa della quale, però, loro stesse sono state protagoniste nella prima fase della consiliatura”. Così Maria Foti, candidato sindaco della lista “Diamoci ancora una mano”, replica alle affermazioni rilasciate dalle due consiglieri comunali uscenti. “Chi è senza responsabilità politica scagli la prima pietra. Perché quando si parla di scelte amministrative, di metodo di governo e di decisioni assunte in questi anni – prosegue Maria Foti – bisogna ricordare con onestà intellettuale che ogni passaggio più importante è stato condiviso all’interno della maggioranza e discusso negli organismi istituzionali competenti. Sorprende, quindi, leggere oggi giudizi così severi da parte di chi ha fatto parte della maggioranza nella prima fase della consiliatura, ricoprendo un ruolo pieno nell’attività politica e amministrativa del Comune, prima di prendere le distanze da una squadra con la quale si era condiviso la campagna elettorale”. Per il sindaco uscente del comune di Montebello Ionico: “Le divergenze politiche sono legittime e fanno parte della vita democratica, ma altra cosa è tentare di prendere le distanze da un’esperienza amministrativa alla quale si è contribuito direttamente nella fase elettorale per poi segnalare prima una presa di distanza e, successivamente, un pesante disinteresse”.

“Per questo ritengo – dice ancora Maria Foti – che alcune scelte compiute nell’ultima fase di questa stagione amministrativa che volte al termine – dall’assenza sistematica ai lavori del Consiglio fino alla progressiva presa di distanza dall’azione amministrativa – abbiano rappresentato un comportamento politicamente poco rispettoso nei confronti della maggioranza, delle istituzioni e soprattutto dei cittadini che avevano affidato a tutti noi un preciso mandato elettorale. La coerenza politica si misura nei momenti difficili, non soltanto nelle fasi iniziali di un’esperienza di governo”.“La mia amministrazione – pur attraversando momenti complessi e operando anche in condizioni di minoranza – non si è mai sottratta al confronto – spiega la Foti – né alle responsabilità verso i cittadini. Abbiamo continuato a garantire stabilità amministrativa, servizi e presenza istituzionale, sempre mettendo al primo posto Montebello Ionico”.

Foti rivendica il lavoro svolto

“Rivendico con serenità il lavoro svolto insieme alla squadra che ha portato avanti il mandato fino alla fine – dice ancora – così come continuo a riconoscere il contributo di chi, pur con divergenze e posizioni differenti, ha mantenuto senso delle istituzioni e rispetto del ruolo affidato dagli elettori”.“Oggi i cittadini chiedono chiarezza, coerenza e credibilità. Per questo ritengo che questa campagna elettorale – conclude il candidato sindaco – debba concentrarsi sui contenuti, sulle proposte e sulla visione futura per Montebello Ionico, evitando personalismi e polemiche costruite soltanto per esigenze elettorali. La comunità merita una politica seria, equilibrata e responsabile. Ed è con questo spirito che continueremo il nostro percorso”.