Montebello Jonico, Foti sulla ricusazione della lista di Nisi: “occasione persa per la democrazia”

Maria Foti, candidata a sindaca della lista “Diamoci ancora una mano per Montebello”, interviene in merito alla ricusazione e alla successiva esclusione di una delle liste in vista delle prossime elezioni comunali del 24 e 25 maggio. “Quanto accaduto – dichiara Maria Foti – rappresenta un passaggio delicato per la nostra comunità. Pur nel pieno rispetto delle decisioni assunte dagli organi competenti e delle norme che regolano il procedimento elettorale, non posso nascondere il mio rammarico umano e politico per una situazione che riduce il pluralismo del confronto democratico”. “La partecipazione – prosegue Maria Foti – non è un elemento accessorio, ma il fondamento stesso della democrazia locale. La presenza di una terza lista avrebbe garantito una competizione più ampia, capace di intercettare sensibilità diverse e di stimolare un dibattito ancora più ricco sui temi cruciali per il futuro di Montebello Jonico”.

Maria Foti, poi, richiama anche il valore del rispetto tra le parti politiche: “al di là delle posizioni e delle differenze, ogni esperienza civica che nasce con l’intento di contribuire alla crescita del territorio merita attenzione e rispetto. È proprio dal confronto, anche acceso ma corretto, che possono emergere le migliori soluzioni per la nostra comunità”. Uno sguardo viene rivolto anche ai possibili sviluppi della competizione elettorale: “adesso è importante che il percorso elettorale si svolga nella massima chiarezza e nel pieno rispetto delle regole, affinché i cittadini possano esprimersi con serenità e fiducia nelle istituzioni”. Infine, un messaggio rivolto direttamente alla cittadinanza: “il nostro impegno – conclude Maria Foti – resta quello di costruire una proposta credibile, inclusiva e concreta. Invitiamo tutti i cittadini a partecipare attivamente alla vita democratica del paese, perché il futuro di Montebello Jonico si costruisce insieme, con responsabilità, ascolto e spirito di comunità”.