Montebello Ionico, Maria Foti: “apriamo a una nuova stagione di partecipazione”

Maria Foti, candidato sindaco della lista “Diamoci ancora una mano” alle prossime elezioni comunali di Montebello Ionico, rilancia il valore dell’esperienza amministrativa condivisa e apre a una nuova stagione di partecipazione e confronto per il futuro di Montebello Ionico, non senza però provare a fare chiarezza sulla stagione amministrativa che sta per concludersi.“Le recenti dichiarazioni pubbliche delle consigliere Antonietta Zaccuri e Francesca Stilittano – dice Maria Foti – con le quali hanno spiegato le ragioni della loro uscita dalla maggioranza pur mantenendo il ruolo di consigliere comunali, arrivando a ritenere inutile partecipare alle sedute del Consiglio, impongono una riflessione politica seria e doverosa sull’esperienza amministrativa appena conclusa e, soprattutto, sul senso di responsabilità che ciascun eletto dovrebbe mantenere nei confronti della comunità e delle istituzioni”.

Per Foti in questi anni il Consiglio comunale ha vissuto fasi complesse

Per il candidato sindaco: “in questi anni il Consiglio comunale ha vissuto fasi complesse, attraversate da divergenze politiche, tensioni e momenti difficili. Nonostante ciò, la giunta che ha accompagnato fino alla fine questa sindacatura, pur operando in condizioni di minoranza, ha scelto di non sottrarsi mai al mandato ricevuto dai cittadini, continuando a governare con coerenza, impegno e rispetto degli impegni assunti con gli elettori, affrontando sfide importanti per la nostra comunità, ottenendo risultati grazie all’impegno di una squadra che ha lavorato con dedizione e senso delle istituzioni”.

“Per questo ritengo – spiega Maria Foti – che le posizioni di progressivo disimpegno assunte dalle due consigliere non siano state neutrali rispetto alla vita democratica dell’assise civica. Eventuali dimissioni avrebbero infatti consentito il subentro di altri rappresentanti della lista di maggioranza, probabilmente altrettanto motivati a sostenere fino in fondo il progetto amministrativo scelto dai cittadini. È una considerazione politica che, a mio avviso, rende oggi più comprensibile anche la loro successiva collocazione nella lista avversaria”.

“Diverso, invece, è stato l’atteggiamento di Fiore Foti – prosegue – che, pur nelle divergenze maturate nel tempo, ha continuato a partecipare ai lavori del Consiglio comunale con senso delle istituzioni e responsabilità verso i cittadini. Allo stesso modo desidero ringraziare Maria Romeo che, nel ruolo di vice sindaco e assessore alle politiche sociali, ha svolto con impegno e sensibilità un lavoro importante a favore delle famiglie, degli anziani, dei giovani e delle persone più fragili della nostra comunità. Pur tra divergenze e incomprensioni che possono emergere in ogni esperienza amministrativa, il suo contributo all’azione di governo è stato concreto e significativo”. “Un ringraziamento – dice ancora Maria Foti – va anche alle due forze di opposizione che hanno svolto il proprio ruolo istituzionale in maniera ferma ma improntandolo la loro azione politica al leale e rispettoso confronto”.

Maria Foti conclude ribadendo che “la prossima sfida elettorale dovrà riportare al centro il confronto sui contenuti, sul rispetto reciproco e sulla credibilità amministrativa. Montebello Ionico ha bisogno di equilibrio, serietà e spirito di collaborazione per continuare a costruire percorsi concreti nell’interesse esclusivo della comunità”.